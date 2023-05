Babacar Ka (DPI) : « Nous voulons continuer à africaniser la chaîne d’approvisionnement »

C’est l’un des deals marquants de ce début d’année. Le groupe Solevo, ancienne filiale de Louis Dreyfus Commodities, change de propriétaire après cinq ans aux mains de Helios Investment Partners et de Temasek. Derrière l’acquisition, on retrouve un autre grand nom du capital-investissement en Afrique, le fonds panafricain Development Partners International (DPI). Fort d’un portefeuille de quelque trois milliards de dollars, le gestionnaire fondé par Runa Alam et Miles Morland s’empare ici d’un acteur central dans le paysage agroalimentaire africain.

Le distributeur, actif depuis sept décennies sur les marchés africains, propose des intrants et des produits chimiques de spécialité aux grands groupes tels OCP mais aussi aux petits exploitants. Un segment sur lequel il revendique plus d’un million de clients aujourd’hui.

