Des photos inédites de Cheikh Ahmadou Bamba vendues pour 60 000 euros

C’est un peu comme s’il revenait une seconde fois à la vie. Découvertes il y a trois ans, six photos inédites de Serigne Touba, autre nom du fondateur de la confrérie des Mourides Cheikh Ahmadou Bamba, décédé il y a près d’un siècle, ont été présentées lundi 24 avril au chef de l’État sénégalais, Macky Sall. Elles avaient été remises solennellement six jours plus tôt à Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides à Touba.

De Lyon à Touba