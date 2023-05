[Enquête] Crystal Ventures, la face business du FPR de Kagame

Holding aussi incontournable que secret, Crystal Ventures (CVL) a toujours eu un statut à part depuis sa création, sous le nom de Tri-Star Investments, en 1995. Propriété du Front patriotique rwandais (FPR), le parti de Paul Kagame, ce conglomérat privé a d’abord joué un rôle central dans la reconstruction de l’économie nationale au lendemain du génocide perpétré contre les Tutsi.

Vingt-huit ans plus tard, CVL est omniprésent dans le pays, des routes construites par la société NPD-Cotraco aux jus de fruits Inyange, qui remplissent les rayons des magasins. Le holding annonce employer plus de 12 000 salariés et avoir réalisé pas moins de 23 000 projets.

Présence tentaculaire

Son influence dans des secteurs comme ceux du BTP, des biens de consommation et des services, à l’image de celle du FPR sur la vie politique, en font un acteur central du paysage économique rwandais. Selon ses détracteurs, sa présence tentaculaire serait même de nature à étouffer toute forme de compétition et empêcherait le secteur privé de connaître un réel essor. L’entreprise, elle, réfute tout favoritisme et revendique d’avoir investi dans plusieurs secteurs où personne ne souhaitait s’impliquer au lendemain du génocide.

Longtemps cantonné au marché national, Crystal Ventures investit désormais hors de ses bases. Depuis plus de trois ans, ses sociétés ont multiplié les incursions dans le sillage des partenariats et des accords noués par le gouvernement : en Centrafrique et au Mozambique, où Paul Kagame déploie son armée, mais aussi en République du Congo ou encore au Zimbabwe. Elles investissent dans des mines de diamants et de graphite, des usines de jus de fruits ou proposent des services de sécurité…

Mais quel rôle occupe aujourd’hui CVL dans la diplomatie économique rwandaise ? Comment ses entreprises exploitent-elles les opportunités que lui offre la collaboration étroite nouée par Kigali avec certains pays, notamment au niveau militaire ?

Si l’écosystème du holding demeure opaque, sa stratégie intrigue et fascine. À travers l’histoire atypique de ce fonds d’investissement emblématique du Rwanda post-génocide et le décryptage des investissements auxquels celui-ci procède hors du pays, notamment au Mozambique en lien avec le pétrolier TotalEnergies, Jeune Afrique vous emmène au cœur de l’une des structures les plus discrètes, mais aussi les plus stratégiques du pays de Paul Kagame.

