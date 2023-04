Crise au Soudan : pas de cessez-le-feu pour la fête de l’Aïd el-Fitr

Les Forces de soutien rapide (FSR) avaient annoncé « une trêve de 72 heures » à 04h00 GMT, mais cela n’a pas été suivi d’effet et, comme les jours précédents, la capitale soudanaise a été secouée par des tirs et raids aériens dans la nuit et la matinée.

Le général Mohamed Hamdan Dagalo, dit « Hemetti », est apparu jeudi pour la première fois depuis le début des hostilités à la télévision d’État et s’est adressé à la nation pour l’Aïd, sans jamais mentionner de trêve. De son côté, le général Abdel Fattah al-Burhane a déclaré : « Pour l’Aïd, notre pays saigne : la destruction, la désolation et le bruit des balles ont pris le pas sur la joie. »

Des consultations diplomatiques intenses

La veille, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, avaient tous deux appelé à un cessez-le-feu d’ « au moins » trois jours pour marquer l’Aïd.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a indiqué vendredi écourter son déplacement de plusieurs jours dans la région Asie-Pacifique « à cause de la situation au Soudan ».

« Ni Burhane ni Hemetti n’ont l’air de vouloir céder, la situation pourrait encore empirer », prévient déjà le centre de recherche International Crisis Group (ICG).

De leur côté, les États-Unis vont dépêcher des militaires dans la région pour faciliter une éventuelle évacuation de leur ambassade, alors que l’aéroport est fermé depuis samedi et que les chancelleries appellent leurs ressortissants à se signaler tout en évitant tout déplacement.

Un lourd bilan humain

Depuis le début des hostilités, le 15 avril, les combats ont fait « 413 morts et 3.551 blessés », selon un nouveau bilan de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). De nouveaux hôpitaux ont été fortement endommagés à Khartoum, et quatre établissements ont été touchés à al-Obeid, à 350 km au sud de la capitale.

L’armée de l’air, qui vise les miliciens FSR disséminés dans les zones résidentielles, n’hésite pas à larguer des bombes, parfois au-dessus d’hôpitaux, ont témoigné des médecins. « 70% des 74 hôpitaux de Khartoum et des zones touchées par les combats ont été mis hors d’usage », selon leur syndicat.

Les humanitaires ont pour la plupart été forcés de suspendre leur aide après que trois employés du Programme alimentaire mondial (PAM) ont été tués. De nombreux civils ont fuit à l’étranger : 10 000 à 20 000 personnes, surtout des femmes et des enfants, sont passés au Tchad voisin, selon l’ONU.

