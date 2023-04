En RDC, Félix Tshisekedi fera-t-il de son père un héros national ?

André Mbata était très en verve, ce jeudi 20 avril, alors qu’il défendait sa proposition de loi portant la création d’un nouvel ordre des héros nationaux. « Grandes sont les nations qui honorent leurs héros, a-t-il lancé devant ses collègues députés. Et cette grande nation [qu’est la RDC] a ses propres héros qui méritent notre reconnaissance ! » Et de poursuivre avec emphase : « Des hommes et des femmes d’exception ont lutté pour l’indépendance et la grandeur de la RDC au péril de leur vie. Ils ont lutté contre le colonialisme et même après l’indépendance. La nation devrait reconnaître le mérite de ses fils et de ses filles en [leur] accordant la dignité des héros nationaux pour susciter l’émulation […] des générations à venir. »

Applaudissements nourris