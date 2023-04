Algérie, Maroc, Tunisie… La télévision, média numéro un

La télé loin devant, internet qui ne cesse de progresser et la radio dont l’audience s’érode progressivement. Que ce soit en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, les grandes tendances concernant la consommation des médias se ressemblent, et sont d’ailleurs assez comparables à ce que les statisticiens observent en Afrique subsaharienne, mais aussi en Europe.

Comme chaque année, fin 2022, les experts de Kantar ont collecté des données sur l’attitude face aux médias dans les douze métropoles les plus peuplées du Maghreb. Les tendances déjà observées les années précédentes se confirment. Regardée quotidiennement par 88 % de la population, qui passe en moyenne 3h07 par jour devant l’écran, la télé reste à la fois le média le plus consommé en quantité, mais aussi celui vers lequel les citoyens se tournent le plus spontanément lorsqu’ils souhaitent s’informer sur un événement survenu dans leur pays (59 % des personnes interrogées citent la télé comme « premier média de confiance ») ou à l’étranger (60 %).

Internet est le deuxième canal le plus populaire, avec 2h06 d’utilisation quotidienne en moyenne et des chiffres qui ne cessent de progresser. À l’inverse, la radio poursuit son inexorable déclin, avec seulement 38 % des sondés qui déclarent l’écouter chaque jour, pour une durée moyenne de 32 minutes.

La télévision est donc le média star. Mais de quelle télévision parle-t-on exactement ? Pour le savoir, les experts de Kantar dressent aussi une liste des chaînes les plus regardées, liste qui varie beaucoup d’un pays à l’autre et évolue avec le temps.

« On observe cette année une stabilité des chaînes locales mais, par contre, une baisse de l’audience des chaînes internationales ou panarabes, dont la part est passée de 45 à 41 % en 2022 », notent-ils.

Netflix oui, RT non

Sans grande surprise, les chaînes « internationales » en question sont essentiellement, au Maghreb, la qatarie Al Jazeera et sa cousine BeIn Sport. Mais pas Canal+, « qui est beaucoup plus forte en Afrique subsaharienne », souligne-t-on chez Kantar. Quant aux chaînes d’info chinoises, russes ou turques, qui ne ménagent pas leurs efforts pour se faire une place sur le continent, elles n’apparaissent pas, à ce stade, dans les radars de l’institut d’étude, qui dit ne pas avoir « noté d’émergence de ces médias ». Côté plateformes payantes (auxquelles 13 % de la population a souscrit l’an dernier), Netflix domine très largement le marché.

D’un pays à l’autre, on note en 2022 des dynamiques différentes. Si les Algériens sont les plus gros consommateurs de télévision (et placent en tête Samira TV et Ennahar TV), le temps passé devant l’écran a sensiblement diminué l’an dernier, baissant de 35 minutes. Au Maroc, la durée d’écoute a au contraire progressé de 48 minutes, les chaînes favorites étant 2M Maroc et Al Aoula. Quant aux Tunisiens, dont la consommation quotidienne a augmenté de 17 minutes, ils apprécient particulièrement beIN Sports, deuxième chaîne la plus regardée derrière la locale Wataniya 2.

Concernant internet, l’usage qu’en font les populations du Maghreb est très similaire à ce qu’on observe ailleurs sur le continent, et même dans le reste du monde. La connexion est majoritairement employée pour se connecter aux réseaux sociaux et aux messageries instantanées, les plus populaires étant, dans l’ordre, Facebook (73 % des personnes interrogées possèdent un compte), WhatsApp (59 %) et YouTube (57 %).

Kantar souligne toutefois un certain écart entre les trois pays en matière d’usage au quotidien. Si 74 % des Algériens et 72 % des Tunisiens se connectent chaque jour à internet, le chiffre n’est que de 65 % au Maroc.

Difficile, enfin, de ne pas souligner, même si le constat est douloureux, que la presse écrite ne pèse que d’un faible poids dans les trois pays nord-africains. Seules 5 % des personnes interrogées disent la lire quotidiennement, le moins mauvais score étant celui de l’Algérie, avec 8 % de fidèles. « Des chiffres assez classiques sur tout le continent », confirme-t-on chez Kantar.