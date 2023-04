Entre l’Iran et l’Arabie saoudite, un accord qui change tout

Wang Yi, membre du bureau politique du Parti communiste chinois, entouré de Musaid al-Aiban (à g.), ministre d’État saoudien et conseiller à la sécurité nationale, et Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale (CSSN) iranien, à Pékin, le 10 mars 2023. © Luo Xiaoguang/Xinhua via AFP

Mettant fin à des années d’affrontement par procuration, Riyad et Téhéran ont finalement scellé, le 10 mars dernier, le rétablissement de leurs relations diplomatiques… à Pékin. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale (CSSN) iranien et numéro trois du régime, Ali Shamkhani, tout sourire, serrant la main du ministre d’État saoudien et conseiller à la sécurité, Musaid al-Aiban. L’image a de quoi surprendre et tranche avec l’hostilité réciproque qui conduisit les deux pays à rompre toute relation, il y a sept ans. Une rupture aux conséquences régionales et internationales majeures.