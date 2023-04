Après le Togo, le Sénégal reprend la main sur ses ports

L’État sénégalais a annoncé qu’il allait monter sa participation de 10 à 40 % dans le capital du dubaïote DP World Dakar SA, à la fois opérateur du terminal à conteneurs du port autonome de Dakar (PAL) et concessionnaire du nouveau projet de port en eau profonde de Ndayane, situé à une soixantaine de kilomètres au sud de la capitale sénégalaise, et dont les travaux ont physiquement démarré le 14 avril, un an après la pose de la première pierre par le président sénégalais, Macky Sall.