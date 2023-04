Au Maroc, le fonds souverain du conseiller royal Yassir Zenagui va-t-il disparaître ?

À en croire sa communication, le discret Ithmar Capital serait très dynamique. Créé en 2011 sous l’impulsion de Yassir Zenagui, ancien ministre du Tourisme et actuel conseiller royal, le fonds souverain marocain préside depuis un an et demi l’International Forum of Sovereign Wealth Funds, un réseau qui regroupe 45 fonds souverains dont les actifs sous gestion s’élèveraient à 4 600 milliards de dollars. Un mandat qui s’ajoute à celui de la présidence du Forum africain des fonds souverains (ASIF), une plateforme lancée à l’initiative d’Ithmar Capital en juin 2022.