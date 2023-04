En 2022, les États-Unis ont fait main basse sur la tech africaine

En 2022, les États-Unis ont dominé le capital-investissement en Afrique. C’est le constat que dresse l’African Private Equity and Venture Capital Association (Avca) dans la dernière édition de son rapport sur le capital-investissement sur le continent. Véritable référence, celui-ci recense le nombre et la valeur des transactions conclues en capital et en dette sur l’année par des start-up basées en Afrique et celles dont l’essentiel de l’activité se fait sur le continent.