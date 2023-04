Du Mali à la Russie, Guillaume Soro en quête d’alliés et d’argent

UN FANTÔME NOMMÉ GUILLAUME SORO (2/2) –

• Même si son entourage s’évertue à démentir cette information, Guillaume Soro a effectué un rapide séjour en Russie, entre juin et juillet 2022. Pour organiser ce voyage, il s’est appuyé sur ses connexions au Mali, où il pourrait trouver refuge.

• En plus de ses déplacements, les autorités ivoiriennes s’interrogent sur l’étendue de son assise financière. Une note de Tracfin a notamment répertorié ses biens en France – évalués à plus de 650 000 euros. Une assurance-vie d’un montant de plus de 230 000 euros a aussi été saisie par la justice française.