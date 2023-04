L’Algérie a connu en mars une hausse générale du niveau des prix de 9,3 % sur un an, selon l’Office national des statistiques (ONS), soit son plus haut niveau depuis 27 ans. © RYAD KRAMDI/AFP.

Avec une production pétrolière soutenue (plus d’un million de barils de brut produits par jour), une reprise notable du secteur des services et une activité agricole plus vigoureuse, l’économie algérienne poursuit son redressement en 2023.

Pourtant, et à l’instar de tous les pays du globe, l’inflation n’épargne pas l’Algérie. Le pays a connu en mars une hausse générale du niveau des prix de 9,3 % sur un an, selon l’Office national des statistiques (ONS), soit son plus haut niveau depuis 27 ans.