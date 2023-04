BEAC : Abbas Tolli passe en force et publie les résultats du concours controversé

Abbas Mahamat Tolli vient d’en rajouter une couche alors que sa gestion du dossier est de plus en plus contestée. Le 5 avril, le gouverneur de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) a publié la liste des admissions définitives au concours de recrutement des agents d’encadrement supérieur qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. Le Tchadien est soupçonné d’avoir favorisé des proches dont son épouse. Des accusations qui visent aussi l’ancien vice-gouverneur camerounais et actuel président de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) Dieudonné Evou Mekou et le secrétaire général sortant gabonais Désiré Guedon.