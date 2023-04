En Côte d’Ivoire, Patrick Achi et plusieurs ministres candidats aux régionales

Le Premier ministre Patrick Achi avec Téné Birahima et Alassane Ouattara, au palais présidentiel d’Abidjan, le 7 avril 2021. © REUTERS/Luc Gnago

Au vu de la liste rendue publique par des journaux proches du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ce 19 avril, le parti d’Alassane Ouattara joue la sécurité. Il alignera une dizaine de ministres et des présidents d’institution aux élections régionales qui doivent se tenir entre septembre et octobre.