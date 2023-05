ÉDITORIAL – Débarrassées de leur gangue gauchiste et marxisante, les intuitions de Thomas Sankara en économie préfigurent l’une des plus originales théories modernes du développement. C’est l’approche dite des « capabilités » ou des « libertés substantielles » formalisée par le Nobel d’économie Amartya Sen bien des années après le début de l’épopée Sankara. Celle-ci a démarré réellement il y a quarante ans, lorsqu’il est démis le 17 mai 1983 de la primature, puis mis aux arrêts, avant d’accéder dix semaines plus tard à la présidence.