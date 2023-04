Crise au Soudan : de Djibouti à Addis-Abeba, la diplomatie de la dernière chance

Alors que les combats ont éclaté le 15 avril à Khartoum et dans le reste du Soudan entre les partisans du président Abdel Fattah al-Burhane et ceux de son numéro deux et rival Mohamed Hamdan Dagalo, dit « Hemetti », les tentatives de médiation se mettent en place dans la sous-région.

Réunie dès l’après-midi du 16 avril en sommet extraordinaire virtuel, à l’initiative de son secrétaire exécutif, l’Éthiopien Workneh Gebeyehu, l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) est, entre autres, en première ligne.