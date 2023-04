Affaire Danpullo : MTN Cameroun lance sa contre-offensive 

La contre-attaque de MTN Cameroun et de ses conseils, David Etah Akoh, Jackson Ngnie Kamga, Barnabé Nekuie, Philippe Memong et Roland Abeng ne s’est pas fait attendre. Les cinq avocats de l’opérateur ont transmis au président de la Cour d’appel du Littoral, dans une correspondance datée du 12 avril et dont Jeune Afrique a pu prendre connaissance, une requête d’autorisation de prise à partie de Quentin Djapite Ndoumbe, président du tribunal de première instance de Douala Bonanjo.

Le magistrat est accusé d’avoir intentionnellement servi les intérêts de l’entrepreneur Baba Ahmadou Danpullo lors de la tentative de celui-ci de faire main basse sur les comptes de la filiale locale de MTN. Les conseils de cette dernière demandent sa récusation et le transfert de leur dossier devant une autre juridiction.