Farid Chedid (Ascoma) : « Nous avons toujours voulu être leader »

À peine esquisse-t-il un sourire satisfait à l’évocation des débuts du groupe qu’il a fondé. Farid Chedid a le triomphe modeste des entrepreneurs convaincus qu’ils réussiront. Quoi qu’il arrive. C’est en 1998 que la société Chedid Ré voit le jour à Chypre, un courtier de réassurance agréé par la Lloyd’s, qui s’est développé d’abord au Moyen-Orient et dans d’autres pays de la Méditerranée de l’Est avant d’arriver en Afrique. Et de fait, à moins de 50 ans, cet assureur d’origine libanaise s’apprête à célébrer les 25 années de la première entité de son groupe Chedid Capital, navire amiral de ses activités dans l’assurance, la réassurance et les services financiers, qui a racheté 80 % du groupe Ascoma en février 2021. Pour Jeune Afrique, Farid Chedid revient sur son itinéraire et les perspectives d’un marché qu’il a vu grandir.