Axian ouvre les portes de Madagascar à l’École 42 de Xavier Niel

Le réseau d’écoles de codage informatique, École 42, fondé en 2013 par l’entrepreneur français des télécoms Xavier Niel et trois associés, ouvre sa quatrième antenne en Afrique. Cette fois-ci, l’enseigne s’est liée au conglomérat diversifié Axian, dirigé par Hassanein Hiridjee et qui contrôle notamment l’opérateur télécoms malgache Telma, pour implanter un campus de 1 000 mètres carrés dans la zone d’affaires Galaxy du quartier Andraharo, à Antananarivo.

À Lire Télécoms : au Sénégal, Xavier Niel, mentor privilégié de Free

Sans conditions ni prérequis

Réputée pour sa pédagogie unique sans professeurs et son processus de sélection rigoureux de quatre semaines baptisé « piscine », le réseau 42 prévoit de faire de 42 Antananarivo une école accessible à tous, gratuitement, sans prérequis particuliers et sans limite d’âge. « Les inscriptions au test de présélection en ligne ouvriront dans le courant du mois de mai et donneront accès aux “piscines” qui se