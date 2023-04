Crise au Soudan : comment Mahamat Idriss Déby Itno mobilise ses réseaux

Mahamat Idriss Déby Itno et le général « Hemetti ». © Montage JA / AFP

L’incertitude demeure au Soudan, où les combats ont repris le 15 avril entre les deux principales forces armées du pays : celles, loyalistes, du président du Conseil de souveraineté de transition Abdel Fattah al-Burhane, et celles de son numéro deux et rival, Mohamed Hamdan Dogolo, surnommé « Hemetti ». À N’Djamena, la situation est suivie de très près au palais présidentiel, inquiet d’une déstabilisation régionale et en particulier, de la délicate zone du Darfour.