Champions africains de la tech : « Dans les start-up, il faut parier sur les compétences, pas sur les chiffres »

LES 20 FUTURS CHAMPIONS DE LA TECH – Parallèlement à notre enquête sur les futurs champions de la tech, nous n’avons pas résisté à mettre également sur le gril ceux qui nous ont servi de source : les investisseurs. Pour ce faire, nous avons soumis un questionnaire à une douzaine de fondateurs de start-up africaines ayant déjà levé au moins cinq millions de dollars, afin de déterminer qui, parmi ces acteurs clés de l’écosystème, était celui dont la réputation, les choix d’investissement et le sérieux en matière de due diligence méritait le titre de « VC préféré des start-up ».

Devant les mastodontes américains Y Combinator et Partech Partners, c’est le fonds nigériano-japonais Verod-Kepple Africa Ventures qui a, d’un cheveu, raflé la mise. L’ex-japonais Kepple Africa Venture, qui se concentrait jusqu’ici sur des jeunes pousses au stade de pré-amorçage ou d’amorçage, s’est en effet récemment allié au capital-risqueur nigérian Verod Capital Management pour créer un fond dédié aux premières levées (pré-série A et série A), avec des tickets compris entre 1,5 et 3 millions de dollars.