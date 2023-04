Au Cameroun, Basile Atangana Kouna ne renonce pas à ses voitures de luxe ni à ses millions

C’est le dernier épisode en date d’une affaire qui a connu son lot de rebondissements et tenu le Cameroun en haleine. Soupçonné de détournement de fonds par la justice de son pays, Basile Atangana Kouna avait pris la fuite nuitamment en mars 2018, avant d’être arrêté dans un hôtel de seconde zone du côté nigérian de la frontière. L’ancien ministre de l’Eau et de l’Énergie de Paul Biya avait alors été ramené, contraint et forcé, au Cameroun, inculpé et envoyé dans une cellule de la prison centrale de Kondengui. Yaoundé l’avait déjà presque oublié quand, en juillet 2022, il avait été spectaculairement relaxé.