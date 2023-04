Même un « agent conversationnel » finit par en perdre son latin. Si vous demandez à ChatGPT si Karim Wade et Khalifa Sall seront éligibles lors de la présidentielle de février 2024 au Sénégal, l’application botte piteusement en touche.

En 2019, répond-il dans le cas du premier, « le Conseil constitutionnel sénégalais a confirmé que Karim Wade reste inéligible pour les élections présidentielles de 2019, malgré sa grâce présidentielle. Il est possible que sa situation ait changé depuis lors mais je n’ai pas accès aux informations les plus récentes à ce sujet ». Et concernant Khalifa Sall ? « Il est possible qu’il soit toujours inéligible [en 2024] en raison de sa condamnation antérieure pour détournement de fonds publics. Mais je n’ai pas accès aux informations les plus récentes à ce sujet », s’excuse-t-il.