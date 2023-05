ONU, ambassades, coopération… La Suisse de plus en plus connectée avec l’Afrique

Félix Tshisekedi et son homologue suisse, Alain Berset, à Kinshasa, le 13 avril 2023. © Présidence de la RDC

Depuis le 3 janvier 2023, la Confédération suisse occupe une place qui n’avait encore jamais été la sienne sur la scène diplomatique internationale, puisqu’elle siège officiellement en tant que membre non-permanent au Conseil de sécurité des Nations unies à New York. Deux jours plus tard, l’ambassadrice suisse, Pascale Baeriswyl, s’asseyait autour de la grande table ronde, entre la représentante des Émirats arabes unis et celui de la Russie, pour assister à sa première réunion de travail, sous présidence japonaise. Un évènement évidemment qualifié « d’historique » à Berne où l’on attendait cela depuis l’adhésion tardive du pays à l’ONU en 2002.