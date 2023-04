Célestin Guela Simo, enfin la lumière chez Afriland

Il n’a pas attendu d’être installé, le 28 juillet dernier, pour mettre en musique l’une de ses missions. Deux mois auparavant, Célestin Guela Simo rencontrait les autorités tchadiennes, congolaises et centrafricaines pour leur faire part de son désir de planter le drapeau d’Afriland First Bank (AFB) dans ces pays, à partir de l’agrément de la filiale camerounaise qu’il dirige désormais. Afriland First Group fondé par son oncle, Paul Fokam Kammogne, entend ainsi tirer profit d’un texte communautaire de 2010 offrant cette possibilité, en s’appuyant sur l’agrément unique en zone Cemac.

À Lire Paul Fokam mise sur l’agrément unique pour recentrer Afriland