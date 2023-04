Ces start-up africaines qui séduisent les investisseurs, championnes de la tech de demain

LES 20 FUTURS CHAMPIONS DE LA TECH – En cette année de relative atonie du financement de la tech mondiale et continentale, Jeune Afrique a décidé de transformer son classement annuel des champions de la tech afin de vous proposer désormais une enquête resserrée et inédite sur les start-up baptisée « Les 20 futurs champions de la tech ».

L’objectif de cette étude de plusieurs mois est de parvenir à être toujours plus en phase avec le bouillonnement et l’impact de l’écosystème innovant, en vous présentant 20 jeunes pousses parmi les plus prometteuses d’Afrique.