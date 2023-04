Karim Ben Cheikh réélu député des Français de l’étranger

Très loin devant lors du premier tour, Karim Ben Cheikh semblait destiner à gagner. Dans la 9e circonscription des Français établis au Maghreb et en Afrique de l’Ouest, le sortant écologiste et candidat de la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) l’a emporté avec 67,65 % des suffrages face à la candidate macroniste Caroline Traverse (après respectivement 43,24 % et 16,31 % des suffrages exprimés lors du premier tour).

Élu en 2022 avec 54 % des voix face à l’ancienne ministre d’Emmanuel Macron, Élisabeth Moreno, Karim Ben Cheikh avait vu son élection invalidée par le Conseil constitutionnel le 20 janvier dernier.

Le Conseil avait estimé qu’une erreur technique lors du vote en ligne est susceptible d’avoir « empêché plusieurs milliers d’électeurs de prendre part au vote au premier tour », et de nature à avoir « porté atteinte à la sincérité du scrutin ». Une erreur qui n’était toutefois imputable à aucun des candidats.

Les sortants reconduits dans deux autres législatives

Les électeurs de l’étranger votaient pour deux autres législatives partielles ce 16 avril et, là encore, les députés sortants ont été reconduits, avec des scores de participation assez faibles.

Dans la 8e circonscription, qui regroupe plusieurs pays du pourtour méditerranéen, dont Israël, l’Italie, la Grèce et la Turquie, le sortant apparenté LR Meyer Habibdont l’élection en juin dernier avait été invalidée par le Conseil constitutionnel pour des « irrégularités », a récolté 53,99 % des voix, contre 46,01% pour la macroniste Deborah Abisror de Lieme, selon les résultats provisoires disponibles sur le site du ministère des Affaires étrangères.

Habib a même creusé l’écart face à Abisror de Lieme, qui était déjà en lice au second tour en juin 2022 et avait alors obtenu 49,42 % de suffrages. Ce proche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. avait vu le Conseil constitutionnel annuler son élection de juin après avoir constaté des « irrégularités » et des « manœuvres » de ses sympathisants « de nature à altérer la sincérité du scrutin ».

Dans la 2e circonscription, qui regroupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, la sortante macroniste Éléonore Caroit a récolté 62,44 % des voix, l’emportant sur le candidat LFI de la Nupes Christian Rodriguez (37,56%), qu’elle avait déjà battu en juin. Caroit, qui avait alors décroché 57,42% des voix, a, elle aussi, progressé.

