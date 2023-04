Avec le satellite Taifa-1 en orbite, le Kenya se place dans l’élite

Les ingénieurs de l’Agence spatiale kényane (KSA) Aloyce Were, Deche Bungule et Andrew Nyawade, qui ont conçu et développé le premier satellite opérationnel kényan d’observation de la terre Taifa-1, à l’Université de Nairobi à Nairobi, le 14 avril 2023. © Photo by Simon MAINA / AFP)