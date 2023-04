Au Sénégal, Idrissa Seck se déclare candidat et fait le show

Dans l’histoire des annonces de candidature à la présidentielle sénégalaise, nul doute que celle-ci fera date. Et pourtant, le suspense était bien mince quant à l’ordre du jour – officiellement demeuré mystérieux – des révélations qu’Idrissa Seck s’apprêtait à livrer aux Sénégalais lors d’une conférence de presse annoncée depuis plus de trois semaines mais repoussée in extremis pour cause de fête nationale, le 4 avril.