L’économie mondiale va mal. Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) s’accordent à dire que la croissance économique mondiale ne devrait pas excéder les 3% en moyenne, chaque année, jusqu’en 2028. Ce qui constitue la perspective la plus pessimiste depuis 1990. Spécialement touchée par cette conjoncture, l’Afrique doit plus que jamais faire preuve de résilience.

Jeune Afrique : Quelles sont les projections du FMI pour l’Afrique ?