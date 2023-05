Dix choses à savoir sur… Lahbib Mohamed Abdelaziz

DIX CHOSES À SAVOIR SUR… – « Cette année, le cinquantième anniversaire de la création du Front Polisario intervient dans un contexte particulier : la reprise de la lutte armée », a notamment déclaré Bouchraya Hamoudi Bayoune, Premier ministre de la République arabe démocratique Sahraouie (RASD) et président du Comité national chargé d’organiser les festivités. Sans doute a-t-il omis d’ajouter, l’autre élément particulier : la succession ouverte de Brahim Ghali. Et pour cause, même si celui-ci a été reconduit pour un troisième mandat début janvier 2023, il n’en demeure pas moins un leader physiquement affaibli et politiquement contesté, à Tindouf et au sein même de la direction du Front. Depuis plusieurs mois, dans les territoires de la RASD et à Alger, la question de son remplacement a été posée. Et les candidats sont nombreux. Parmi eux, Mohamed Lahbib Abdelaziz, le fils de Mohamed Abdelaziz, qui a régné quarante ans sur le Polisario, ce qui en fait le dauphin d’une quasi-dynastie sahraouie. Très peu connu des médias et du grand public, ce jeune homme de 33 ans connaît une ascension fulgurante au sein du Front. Voici dix éléments clés sur son parcours.

1. Fils de chef