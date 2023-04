En RDC, Adolphe Muzito joue gros

Certains le soupçonnaient de chercher à se rapprocher de Félix Tshisekedi, mais Adolphe Muzito n’a pas signé la nouvelle charte de l’Union sacrée, le 5 avril. Il n’était pas non plus à Lubumbashi, les 13 et 14 avril, où se réunissaient à huis clos les poids lourds de l’opposition congolaise que sont Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Ponyo Mapon ou Delly Sesanga. Ni avec l’un ni avec les autres… L’ancien Premier ministre de Joseph Kabila a décidé de tracer sa route seul.