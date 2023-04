Abd Al Malik, Wallen, Kaaris… Les artistes se réinventent au cinéma

C’est une affaire de famille : le rappeur d’origine congolaise Abd Al Malik (Gibraltar, Dante…) vient d’achever, à la mi-mars, le tournage d’une série télévisée de 8 fois 26 minutes destinée à France.tv Slash et écrite par son épouse, la chanteuse Wallen.

Intitulée 9.3 BB en référence au département français de la Seine-Saint-Denis, la série, qui a bénéficié d’un budget de 2,32 millions d’euros, raconte l’histoire de Leïla (Luiza Benaïssa), jeune femme qui voit sa vie bouleversée par la mort de son petit ami, policier infiltré dans un groupuscule d’extrême droite. Elle trouvera le réconfort dans le théâtre, après avoir assisté à une représentation d’Antigone, de Bertolt Brecht.

Le tournage a entièrement eu lieu en région parisienne, et le « prêt à diffuser » devrait être livré en octobre prochain. La production est partagée entre Chabraque Productions et la société Maison WanOwan, qui appartient à Abd Al Malik. Le rappeur avait déjà réalisé Qu’Allah bénisse la France, sorti en 2014.

Millions de vues sur Netflix

Pendant ce temps, Le Roi des ombres, le film de Marc Fouchard avec le rappeur français d’origine ivoirienne Kaaris et l’acteur d’origine sénégalaise Alassane Diong (Tirailleurs) atteint des sommets sur Netflix, cumulant 21,19 millions d’heures vues dans le monde (soit 14,29 millions de visionnages complets selon Le Film français). Produit par Getaway Films, le titre était fin mars dans le peloton de tête de 59 territoires (et deuxième en France).

Côté cinéma, le premier film de Reda Kateb aura pour titre Sur un fil, et bénéficiera d’un budget de 5 millions d’euros (produit par Pyramide Productions et différents partenaires, dont Canal +, diffusé par Universal Pictures International). Coécrit avec Fadette Drouard, le scénario est inspiré du livre de Caroline Simonds et Bernie Warren, Le Rire Médecin – Journal du docteur Girafe (Albin Michel). Le tournage doit s’achever le 25 mai.

Enfin, côté chiffres, en France, sur les 52 dernières semaines, Black Panther cumule depuis sa sortie 3,7 millions d’entrées, Tirailleurs est à 1,17 million, La Conspiration du Caire à 519 000, Le Pharaon, Le Sauvage et la princesse à 464 000, et The Woman King sur les amazones du Bénin à 413 000. Au 4 avril, Le Bleu du Caftan avait réalisé 41 000 entrées (deuxième semaine), et Houria, 9 000 entrées (troisième semaine).