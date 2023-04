Pourquoi la présidence du patronat marocain n’attire plus

Mehdi Tazi et Chakib Alj © Montage JA : Hassan Ouazzani pour JA ; Yassine Toumi pour JA

L’élection à la présidence de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) se tiendra le 16 mai. D’ordinaire très suivi aussi bien par les patrons que par les journalistes et les politiques, le processus électoral se déroule actuellement dans un calme plat. C’est que le résultat du scrutin est connu d’avance : candidats uniques, l’actuel patron Chakib Alj et son binôme Mehdi Tazi sont assurés de se succéder à eux-mêmes. Sans confrontation et sans challenger, comme ils ont été élus en 2020 pour leur premier mandat.