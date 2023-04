Face à la Chine, la course au lithium africain semble perdue d’avance

Le 16 mars dernier, l’Union européenne (UE) présentait son Critical Materials Act. Consciente que la réouverture des mines en Europe ne suffira pas à réussir sa transition décarbonée, et bousculée par son sevrage de gaz russe, l’UE prévoit dans son texte des partenariats variés visant à « réduire les dépendances actuelles de l’UE à l’égard d’un seul ou de quelques pays ».

En 2035, les ventes de véhicules thermiques ne seront plus autorisées sur le continent, au profit des véhicules électriques. Qui représentent une demande gigantesque en métaux. Côté américain, le président Joe Biden a également réservé aux véhicules électriques une place de choix dans son Inflation Reduction Act. Malgré des relations toujours tièdes, le département d’État a signé avec la RDC, en décembre 2022, un accord de partenariat dévolu aux batteries – le plus grand producteur de cobalt au monde –, et la Zambie, plus grand producteur de cuivre du continent.