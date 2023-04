Pour les pays pauvres, bientôt le printemps de la dette ?

D’après les déclarations de Kristalina Georgieva (ici lors des rencontres de printemps, en avril 2023), à la tête du FMI, 15 % des pays à faibles revenus subissent déjà une crise de la dette et 40 % se rapprochent de cette situation. © MANDEL NGAN/AFP.

Le 12 avril, dans le cadre des réunions de printemps de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), se sont réunis les pays débiteurs, les représentants du secteur privé et les institutions financières internationales, pour discuter des moyens d’accélérer et de rationaliser les efforts de restructuration de la dette.

À ce jour, et d’après les déclarations de Kristalina Georgieva, la patronne du FMI, 15 % des pays à faibles revenus subissent déjà une crise de la dette et 40 % se rapprochent de cette situation.