« Le jour où Mamadi Doumbouya m’a chassé de chez moi », par Cellou Dalein Diallo

C’était le 28 février 2022. Ce jour-là, le chef d’état-major des armées, le colonel Sidiba Koulibaly, et le haut commandant de la gendarmerie, Balla Samoura, sont venus pour me faire sortir de ma maison. Ils étaient accompagnés de 30 bérets rouges, armés jusqu’aux dents ! Heureusement, j’étais déjà parti. J’avais laissé les clés à quelqu’un et l’huissier n’a pu que constater que j’avais quitté les lieux.

