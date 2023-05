« La Zlecaf peut transformer l’Afrique en une puissance économique mondiale »

Relations commerciales avec l’Afrique, résilience de l’économie helvète, intérêts pour les entreprises privées suisses de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf)… Depuis son arrivée, le 1er août 2022, à la tête du secrétariat d’État à l’Économie (Seco) suisse, c’est elle qui gère les questions de politique économique au niveau confédéral, succédant ainsi à Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, restée plus de onze années en fonction.

Après avoir fait une grande partie de sa carrière au sein du département fédéral des Affaires étrangères (DFAE), où elle fut notamment à la tête de la Direction des ressources et du réseau extérieur à Berne, Budliger Artieda (58 ans) a été ambassadrice en Afrique du Sud entre 2015 et 2019, avant d’occuper le même poste en Thaïlande, jusqu’à l’an passé. Jeune Afrique l’a rencontrée pour l’interroger sur sa feuille de route à court et à moyen