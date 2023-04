Pourquoi Mahamat Idriss Déby Itno a renvoyé l’ambassadeur allemand

Le 7 avril, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, a officialisé la décision des autorités tchadiennes et du président Mahamat Idriss Déby Itno de renvoyer l’ambassadeur allemand à N’Djamena, Jan Christian Gordon Kricke. Ce dernier a alors été prié de quitter la capitale tchadienne et le pays dans les 48 heures, officiellement en raison d’une « attitude discourtoise » et du « non-respect des usages diplomatiques ».

Tensions communautaires