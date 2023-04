Les ambitions footballistiques d’Aliko Dangote

Le 13 avril, Eddy Zdziech, le président de Valenciennes a confirmé au journal français L’Équipe qu’il existait bel et bien un « rapprochement » avec le Nigérian Aliko Dangote. Le 2 avril, le quotidien avait en effet révélé qu’un milliardaire africain, ayant bâti l’essentiel de sa fortune dans le secteur de la cimenterie, s’était positionné pour racheter ce club du nord de la France, pensionnaire de Ligue 2. Tous les regards s’étaient alors tournés vers l’homme le plus riche du continent, le natif de Kano pesant 13,5 milliards de dollars.

Deux autres cibles