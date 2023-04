Quand Gims réécrit l’histoire de l’Égypte ancienne, en mode électrique

Le rappeur congolais Gandhi Djuna a bien fait de supprimer le terme « maître » qu’il accolait à son pseudonyme « Gims ». Les maîtres et maitresses d’écoles ne lui confieraient pas leur enseignement de l’histoire…

Pyramides électriques

Récemment, en interview sur la chaîne Youtube de l’émission « Oui Hustle », Gims remettait au goût du jour une fake news vieille de plusieurs décennies, infox qui frise le complotisme. Le chanteur y relaie la théorie selon laquelle les Égyptiens disposaient, dès l’Antiquité, d’un système électrique. Il évoque de l’or qui se trouverait au sommet des pyramides : « L’or, c’est le meilleur conducteur pour l’électricité… C’était des antennes ! Les gens avaient l’électricité et les historiens le savent. »

Il aurait donc été question d’une énergie sans fil, condition pour l’élaboration de techniques perfectionnées. Mais les égyptologues rappellent que d’or, il n’y avait point, lors de l’érection des pyramides égyptiennes construites à partir de pierre, de calcaire, de granite et de quartzite, 2 400 ans avant Jésus-Christ. Ce n’est que 850 ans plus tard que de l’or aurait été plaqué, pour des raisons esthétiques, sur certaines pointes… d’obélisques, mais toujours pas de pyramides. Jusqu’à preuve du contraire, l’électricité n’aurait été domestiquée et produite par l’homme qu’à la fin du XIXe siècle…

Dans la même interview, Gims affirme que « l’Afrique a peuplé l’Europe avant les Européens ». Ceux qu’il nomme « Afropéens » auraient été « décimés » par les « Yam Nahade », des populations venues d’Asie et aujourd’hui considérées comme « les vrais Européens ». Le chanteur évoque également une « notion de la chevalerie » qui daterait, elle aussi, de l’Égypte antique, illustrée, selon lui, par « des tableaux » qui seraient « classés et cachés dans des catacombes ». Les Égyptologues situent pourtant bien plus tard la domestication du cheval par les Égyptiens…

Théories farfelues

La fascination pour l’Égypte ancienne infuse le hip-hop francophone depuis trente-cinq ans et la création du groupe IAM dont les pseudonymes Akhenaton, Kheops ou Imhotep sont directement inspirés de cette mythologie. Mystérieux s’il en est, ce pan de l’histoire africaine a inspiré nombre de théories farfelues. En 2020, Elon Musk affirmait que ces mêmes pyramides avaient été construites par des… extraterrestres.

Plusieurs sondages récents démontrent que la crédulité fait son nid dans une société française qui, de ce point de vue, semble s’américaniser davantage. Ainsi, l’institut Ifop dévoilait, le 13 avril dernier, que 14 % des Français croient qu’aucun homme n’a marché sur la lune et que 15 % pensent que le massacre de Boutcha, en Ukraine, était une mise en scène. Un terreau propice aux théories de Gims et ses 11 millions d’abonnés sur Youtube.