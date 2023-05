Robert Dussey : « La Cedeao ne peut ignorer les clameurs populaires qui soutiennent les régimes militaires »

Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais de l’extérieur. © Vincent Fournier pour JA

Volontiers médiateur, voire négociateur, au sein d’une Afrique de l’Ouest secouée par les coups d’États et les bras de fer diplomatiques, le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dussey, est une figure centrale du dispositif mis en place par le président Faure Essozimna Gnassingbé. Il a notamment joué un rôle central dans la résolution de la brouille entre Bamako et Abidjan autour de l’affaire des 49 soldats ivoiriens incarcérés au Mali. Pour Jeune Afrique, il revient sur cet épisode et explique la stratégie de Lomé en matière sécuritaire.

Quant aux questions relatives au dialogue avec l’opposition, qui continue de dénoncer l’autoritarisme de l’exécutif, et, en particulier sur le cas de l’ex-Premier ministre Agbéyomé Kodjo, en exil, dont une partie de la classe politique réclame le retour, le chef de la diplomatie botte en touche.