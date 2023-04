Qui a œuvré au come-back de l’Ivoirien Bernard Koné Dossongui ?

Fondateur d’Atlantic Financial Group (AFG), le tycoon ivoirien qui a fait ses armes dans la finance et les télécoms, continue à 73 ans d’étendre son empreinte. L’ancien associé du Burkinabè Apollinaire Compaoré et du Béninois Séverin Adjovi dans Telecel Faso avec lesquels il se brouille à la fin des années 2000, a connu le succès avec Atlantic Financial Group (AFG) dont il cède les sept filiales ouest-africaines en 2012 au marocain Banque centrale populaire (BCP). Pour assurer une meilleure synergie entre ses multiples activités, Bernard Koné Dossongui s’entoure d’une poignée de fidèles qui pilotent la stratégie du groupe. Une organisation fructueuse, comme en témoigne son retour dans le secteur bancaire en juillet 2020.

Dans un montage technique salué par le milieu, AFG prend alors le contrôle de la participation de BNP Paribas (85 %) dans le capital de la Bicim (Mali) et rachète les