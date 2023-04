En Ouganda, les ambitions du fils Museveni mettent les nerfs du parti au pouvoir à rude épreuve

C’est l’histoire d’un fils effronté, habitué à dire et à faire ce qu’il veut, quitte à nuire à la réputation de ce président de père auquel il rêve de succéder. L’histoire d’un jeune général de 48 ans, qui a été propulsé à la tête de l’armée de terre ougandaise en juin 2021, et limogé un an et demi plus tard après s’être vanté de pouvoir envahir le Kenya. L’histoire d’un homme, difficilement contrôlable sur les réseaux sociaux, dont le parti au pouvoir, le National Resistance Movement (NRM), ne sait plus comment contenir l’ambition.