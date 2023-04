Entre Sonatrach et la STEG, le vrai-faux grief autour d’un arriéré de paiement

À en croire Echaab News, le média officiel de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), principale centrale syndicale en Tunisie, « la compagnie algérienne des hydrocarbures, Sonatrach, aurait exigé le remboursement de la facture de gaz de la Tunisie, estimée à 400 millions de dinars », soit près de 120 millions d’euros.

Une information massivement relayée le 8 avril et finalement démentie, comme l’indique à Jeune Afrique Belhassen Chiboub, directeur général de l’électricité et des énergies renouvelables au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie. « Il n’existe aucune tension entre la STEG et Sonatrach avec qui les relations remontent à plusieurs années. La somme évoquée est par ailleurs erronée », précise-t-il.