En RDC, Félix Tshisekedi drague l’Église kimbanguiste

Felix Tshisekedi (à gauche), et Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel kimbanguiste (à droite), en avril 2021, lors du 100e anniversaire de l’Église, à Nkamba dans la province du Kongo central. © Arsene Mpiana/AFP

Avant une élection, chaque soutien compte, Félix Tshisekedi ne l’ignore pas. Et si une partie de la hiérarchie catholique et protestante lui mène la vie dure, dans la perspective des élections générales du 20 décembre prochain, exigeant transparence et respect du calendrier, le président congolais a entrepris de s’attirer les bonnes grâces de l’Église kimbanguiste.