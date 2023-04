Les académies sénégalaises au top du foot continental

Le hasard n’existe pas, et le football sénégalais, pour achever de convaincre les esprits les plus réticents, a poussé la démonstration très loin. En treize mois, il a successivement remporté la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, celle de beach soccer au Mozambique, le Championnat d’Afrique des nations en Algérie et la CAN des moins de 20 ans en Égypte. Un quadruple succès historique pour un pays qui cultive, à sa façon, un certain paradoxe : ses sélections nationales brillent alors que ses clubs évoluent dans un anonymat quasi total lors des compétitions continentales.