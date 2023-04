Mamadi Doumbouya et Alpha Condé, bras de fer autour du décès de l’ex-première dame

L’ancien président guinéen Alpha Condé et son épouse, à Paris, le 10 novembre 2018. © Eric FEFERBERG/AFP

Le 8 avril, jour du décès de Djénè Kaba Condé à Paris, Mamadi Doumbouya a publié un communiqué au nom de la présidence de la République afin d’annoncer la disparition de l’ex-première dame « des suites de maladie » et de présenter ses condoléances. Et ce, sans mentionner le nom d’Alpha Condé, ce qui a suscité l’étonnement voire l’ire de l’entourage de ce dernier. Étant toujours privé de ses passeports et ne pouvant, de fait, se déplacer, l’ancien président a la ferme intention de garder la main sur les obsèques de son épouse depuis son exil turc.

Itinéraire privilégié