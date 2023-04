OPay, Palmpay… Quand la Chine touche le jackpot en Afrique avec des investissements d’un nouveau genre

La politique de refonte du naira de la Banque centrale du Nigeria, qui visait à maîtriser l’inflation et à décourager l’achat de votes lors de la récente élection présidentielle, a mis le secteur bancaire à rude épreuve pendant des mois. Une situation tendue qui a contraint des millions de Nigérians, y compris parmi les 38 millions de personnes non bancarisées, à recourir aux paiements électroniques.

Les transactions dématérialisées ont augmenté de 45,52 % en janvier 2023, atteignant 38,77 milliards d’euros. Opay et Palmpay, deux fintechs soutenues par la Chine, font partie des start-up nigérianes qui ont tiré le meilleur parti de cette crise, en proposant des applications pour les petites et moyennes entreprises comme pour les particuliers, afin de faciliter les transactions rapides et bon marché.