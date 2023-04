Au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré et Simon Compaoré au chevet du MPP

Roch Marc Christian Kaboré (à g.), ex-président du Burkina Faso, et Simon Compaoré (à dr.), anciennement à la tête du parti présidentiel, le MPP. © MONTAGE JA : Olympia DE MAISMONT/AFP ; Sophie Garcia/Hans Lucas.

Un temps restée discrète, leur implication n’est désormais plus vraiment un mystère. Depuis plusieurs semaines, Roch Marc Christian Kaboré et Simon Compaoré sont à la manœuvre pour tenter de redonner son lustre d’antan au Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), qu’ils ont cofondé – avec feu Salif Diallo – en 2014. « Les camarades Roch et Simon apportent leur contribution à la survie du parti », reconnaît Lassané Sawadogo, le secrétaire exécutif national de l’ancien parti majoritaire.